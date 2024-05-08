Иномарка слетела с трассы в подмосковном Чехове
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь водителю иномарки, съехавшему в кювет, сообщила пресс-служба ведомства.
ДТП случилось на пятьдесят девятом километре трассы «Крым» в Чехове. Спасателей вызвали очевидцы дорожно-транспортного происшествия.
Работники «Мособлпожспаса» оказали 44-летнему водителю первую медицинскую и психологическую помощь, а также транспортировали пострадавшего в машину «скорой».
С подозрением на черепно-мозговую травму водителя иномарки доставили в больницу.
Ранее работники «Мособпожспаса» деблокировали пассажира грузовика после аварии в Богородском округе.