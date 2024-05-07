Один человек пострадал при столкновении двух грузовиков в Богородском округе

В поселке Обухово Богородского округа столкнулись два большегруза, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария случилась накануне. На место оперативно прибыли работники 259-й пожарно-спасательной части. Они деблокировали пассажира одного из грузовиков — 50-летний мужчина оказался заблокирован в салоне, его ноги пережало искореженными конструкциями.

Пострадавшего аккуратно зафиксировали на носилках и передали бригаде медиков скорой помощи. Мужчину госпитализировали с подозрением на перелом голени.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь пенсионерке, которую придавило упавшим шкафом.