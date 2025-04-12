Иномарка снесла на дороге толпу пешеходов в Нижегородской области

В Балахнинском районе Нижегородской области в ночь на 12 апреля произошло ДТП. Там водитель не справился с управлением и сбил толпу пешеходов из семи человек. Об этом сообщила полиция этого региона в своем телеграм-канале.

Авария в Балахнинском районе произошла в 02.50 в ночь на 12 апреля. Там 22-летний мужчина за рулем «Хундай Солярис» не справился с управлением при повороте направо. Машина выскочила на встречную полосу, а затем сбила группу пешеходов из семи человек.

«2 человека после оказания медицинской помощи отпущены», — указал микроблог.

Еще двух людей пришлось отправить в больницу. Трое пострадавших пока находятся в медучреждении, их обследуют на предмет тяжести полученных ранений. Сотрудники полиции теперь устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП на Ленинградском шоссе в Химках. Водитель самосвала, перевозившего строительный мусор, не справился с управлением и врезался в отбойник на обочине трассы. Машина в результате перевернулась.