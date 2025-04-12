Самосвал со строительным мусором перевернулся в Химках

В пятницу, 11 апреля, на Ленинградском шоссе в Химках произошла авария. Водитель самосвала не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Об этом сообщил телеграм-канал "Типичные Химки».

На Ленинградском шоссе в Химках произошло дорожно-транспортное происшествие. Оно случилось на мосту через канал. Водитель самосвала, который перевозил строительный мусор, не сумел справиться с управлением.

«Наехал на отбойник и перевернулся. После аварии из авто начало течь топливо», — указал микроблог.

По имеющимся данным, сам водитель во время ДТП не пострадал.

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