Иномарка врезалась в здание торгового центра в Балашихе

Водитель за рулем иномарки въехал в здание торгового центра «Вертикаль» в Балашихе, сообщает газета «Факт» .

По информации издания, легковушка вылетела с проезжей части на тротуар и протаранила стену ТЦ. В результате ДТП разбилась часть фасада одного из торговых павильонов, у автомобиля поврежден капот.

По предварительным данным, водителю иномарки стало плохо за рулем, передает «360». На место прибыла бригада скорой помощи. Уточнятся, что мужчина не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал под грузовик в подмосковных Луховицах. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.