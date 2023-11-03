Иномарка выехала на пути и врезалась в рельсовый автобус на железнодорожном переезде в Шатуре

Автомобиль столкнулся с рельсовым автобусом в городском округе Шатура, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Все произошло сегодня на железнодорожном переезде в районе поселка Осаново, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, иномарка выехала на пути на запрещающий сигнал семафора.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Проверку по факту происшествия организовала Восточная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика.