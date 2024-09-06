Иностранец, арестованный во «Внуково», получил 6 лет тюрьмы

Иностранец, задержанный сотрудниками пограничной службы в аэропорту «Внуково» при попытке выезда в Сирию, был приговорен российским судом к шести годам тюремного заключения за намерение участвовать в террористической организации, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ФСБ РФ.

«Вступило в законную силу решение Второго Западного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина, 1997 года рождения, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осужденный был схвачен сотрудниками пограничного контроля ФСБ России в аэропорту «Внуково» при попытке покинуть страну с целью участия в деятельности международной террористической организации, запрещенной в РФ.

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