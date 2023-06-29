Иностранец пойдет под суд за убийство своего знакомого на остановке в Наро-Фоминске
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Наро-Фоминская городская прокуратура направила в суд уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в убийстве своего знакомого.
Как сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры, преступление произошло осенью прошлого года на остановке общественного транспорта в Апрелевке. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил своего знакомого. Потерпевший скончался на месте.
В надзорном ведомстве уточнили, что дело передано в Наро-Фоминский городской суд.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуевском городском округе при задержании злоумышленников погиб полицейский, еще один сотрудник правоохранительных органов был ранен.