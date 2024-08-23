Иностранец пойдет под суд за взятку сотруднику полиции в Подмосковье

В Подмосковье будут судить иностранца, который обвиняется в даче взятки полицейскому, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в июле этого года, когда 48-летний обвиняемый находился в кабинете ОМВД России по городскому округу Луховицы. Мужчина предложил старшему оперуполномоченному взятку в размере ста тысяч рублей, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности за продажу контрафакта.

Сотрудник полиции отказался от взятки, а злоумышленник был задержан.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить четырех человек за организацию азартных игр.