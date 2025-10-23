Иностранец трогал 14-летнюю девочку в вагоне петербургского метрополитена

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 29-летнего иностранца по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Инцидент, как сообщило издание «Фонтанка», произошел в понедельник, 20 октября, в вагоне метрополитена на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская».

По данным следствия, подозреваемый, представившийся Хасанбеем, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. О противоправных действиях мужчины полицейским сначала сообщил один из бдительных пассажиров, ставший свидетелем происходящего. Позже с официальным заявлением в правоохранительные органы обратилась и мать потерпевшей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Фигуранту грозит серьезное наказание за преступление, совершенное в отношении несовершеннолетней.

