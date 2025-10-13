Мужчина приставал к школьницам в кафе быстрого питания Красноярска

В Красноярске мужчина домогался несовершеннолетних девушек в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка», расположенном на Театральной площади. Видеозапись инцидента была опубликована в Сети.

На видеозаписи видно, как мужчина разговаривает с компанией школьниц и предлагает им прикоснуться к нему. Несмотря на то, что девочки сообщили незнакомцу о своем несовершеннолетии, это не остановило его. Позднее группа подростков обратилась к сотрудникам заведения, которые вызвали полицию. Персонал выпроводил мужчину из кафе.

В Следственном комитете Красноярского края сообщили о начале проверки по данному факту. Мужчина утверждает, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит о произошедшем.

Глава ведомства поручил руководителю Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину предоставить отчет о ходе доследственной проверки.

