В Курганской области произошло ДТП на трассе между Курганом и поселком Каргаполье. Об этом говорится в группе «Инцидент I Курган» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях, опубликованных в группе видно, что в результате аварии грузовая фура из Киргизии опрокинулась на обочине и легла на бок. Лобовое стекло грузовика покрылось трещинами. Автомобили объезжают лежащую фуру без проблем — затруднений движения на этом участке дороге не зафиксировано. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Что стало причиной аварии, неизвестно. На месте происшествия работают специалисты Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Информация об инциденте поступит в ближайшее время.

Ранее на этом участке дороги уже случались аварии с участием большегрузов. Тогда недалеко от районного центра Лебяжье фура съехала в кювет и получила серьезные повреждения. Обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что под Самарой автобус попал в ДТП из-за укуса водителя осой.