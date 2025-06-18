Оса спровоцировала крупную аварию с автобусом в российском регионе

В Самарской области произошло ДТП после того, как водителю автобуса резко стало плохо после укуса осы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Авария произошла в Самарской области днем среды, 18 июня. Автобус ПАЗ вылетел с трассы в кювет и врезался в ограждение. Выяснилось, что это произошло после того, как водитель потерял сознание. Незадолго до этого его укусила оса прямо во время поездки. После этого шофер остановился на остановке, высадил часть пассажиров и после этого продолжил рейс. Вслед за этим ему стало плохо. У него начался анафилактический шок, который и привел к ЧП.

Издание указало, что никто из совершавших поездку людей не пострадал. К месту ДТП прибыли медики, они оперативно оказали помощь водителю.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Подмосковье. Рейсовый автобус Чехов — Москва при движении по Симферопольскому шоссе совершил столкновение с грузовым автомобилем во время попутного движения. По данным полиции, пострадали семь человек: шесть пассажиров и водитель. Подробности об их состоянии не раскрываются.