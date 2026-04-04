Иностранное судно получило повреждение при атаке БПЛА в Таганрогском заливе

В акватории Таганрогского залива Азовского моря произошла атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По словам главы региона, коммерческое судно под флагом иностранного государства получило повреждения от обломков одного из сбитых дронов. В результате инцидента возник пожар, который удалось локализовать. Судно находилось в нескольких километрах от береговой линии.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку не только в акватории залива, но также в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. По последним данным, один человек погиб. Еще четверо, включая гражданина иностранного государства, получили ранения. Состояние троих пациентов врачи оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работают экстренные службы. Уточняется информация о возможных разрушениях на земле.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» раскрыло последствия атаки украинских БПЛА по российской территории 4 апреля.