Иностранные диверсанты ликвидированы при попытке вторжения в Брянскую область

Четверо диверсантов были ликвидированы во время попытки вторжения в Брянскую область, как сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудники пограничного управления ФСБ в Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил России и Росгвардии 27 октября остановили попытку пересечения Государственной границы РФ в Климовском районе группой, занимающейся диверсионной деятельностью.

В ходе столкновения четыре диверсанта были уничтожены, а остатки отступающей группы понесли потери под ударами ракетной и артиллерийской стрельбы.

Специальные службы предполагают, что ликвидированные члены диверсионной группы являются иностранными наемниками.

«У уничтоженных обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке)», — сообщили в ЦОС.

На теле одного из ликвидированных была обнаружена татуировка, относящаяся ко 2-му батальону 75-го полка рейнджеров специального назначения Сухопутных войск США.

Ранее сообщалось, что 30 иностранных наемников ВСУ попытались прорваться в Брянскую область. Отмечается, что перед попыткой зайти на территорию России диверсанты атаковали с воздуха, задействовав примерно 20 БПЛА. После чего двинулись через российскую границу пешком без тяжелой военной техники.