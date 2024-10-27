Mash: 30 иностранных наемников ВСУ попытались прорваться в Брянскую область

Около трех десятков иностранных наемников, выступающих на стороне ВСУ, попытались атаковать приграничную с Украиной территорию Брянской области возле села Брахлов. Как передает Telegram-канал Mash, также враг намеревался зайти в российский регион в Климовском районе у населенного пункта Манев.

Отмечается, что перед попыткой зайти на территорию России диверсанты атаковали с воздуха, задействовав примерно 20 БПЛА. После чего двинулись через российскую границу пешком без тяжелой военной техники.

«Тяжелая техника не сопровождала по причине болотистости местности. В настоящее время, по данным Mash, наемники пытаются прорваться в Брянскую область через село Брахлов. Общее расстояние между населенными пунктами составляет семь километров», — приводится в публикации.

Атаку со стороны ВСУ подтвердил и губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, вооруженная группа лиц со стороны Украины предприняла попытку пересечь государственную границу через населенный пункт Манев, который в настоящее время является нежилым. Российские военные и бойцы Росгвардии отбили атаку боевиков, заставив их бежать назад на украинскую территорию.

«Обстановка в Климовском районе стабильная, ситуация находится под контролем сил оперативного штаба в Брянской области», — добавил Богомаз.

Ранее сообщалось, что российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР.