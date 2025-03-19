По месту расположения националистических батальонов, Российского добровольческого корпуса* и иностранных наемников был нанесен воздушный удар. Погибли десятки военных. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, его слова привело РИА Новости.

По утверждению подпольщика, под Сумами произошел прилет по базе отдыха «Зеленый Гай» и спортивно-оздоровительному центру «Универ». Там проживали иностранные наемники.

«Оказались полны иностранными «туристами». Также там присутствовали нацисты из запрещенных в России экстремистских организаций «Кракен»* и РДК»*, — указал он.

Лебедев добавил, что завалы на местах воздушных ударов все еще разбирают. При этом найдены 37 тел погибших наемников и националистов.

Ранее Лебедев сообщил, что партизаны в Запорожской области, воспользовавшись пьянством бойцов ВСУ, сожгли чешскую самоходную артиллерийскую установку Dana.

*запрещенная в РФ террористическая организация