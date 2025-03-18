В селе Антоновка Запорожской области пророссийские партизаны уничтожили чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana, которая принадлежала Вооруженным силам Украины. Об этом РИА Новости рассказал Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья.

Команда самоходной установки решила провести время в местных барах и, как он уточнил, устроила там вечеринку.

Как сообщил представитель подполья, в ночь с 14 на 15 марта военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили свои машины без охраны. В это время партизаны, зная о ситуации, решились на отчаянный шаг и, быстро раздобыв горючее, подожгли вражескую военную технику.

«Эту ситуацию обнаружили партизаны, несмотря на большой риск, быстро раздобыв топливо, партизаны подожгли вражескую технику», — добавил Лебедев.

Хотя солдаты успели вернуться к автомобилю до того, как прогремели взрывы, они все же смогли спастись, бросив свою технику. Неизвестно, вернулись ли они потом на свои позиции или продолжили отмечать, заключил Лебедев.

Ранее сообщалось, что ВС России начали вывоз трофейной техники ВСУ из Курской области.