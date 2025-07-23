Некоторые наемники, прибывшие на Украину из Южной Кореи и Польши, порвали свои контракты с ВСУ после того, как их перебросили из тыла на линию фронта. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на рассказ сотрудников силовых органов. Допрос пленных украинских солдат показал, что некоторые иностранные наемники, которые приехали в страну из Польши и Южной Кореи, стали разрывать контракты, попадая на передовую.

«Получив денежное довольствие за время обучения на полигонах, а также нахождения в тыловых районах, приняли решение разорвать контракт с ВСУ сразу же после прибытия в район села Садки Сумской области», — указали журналистам.

Источник информации заявил, что подобный шаг наемников объясняется желанием заработать легкие деньги. По его словам, дальнейшая судьба тех, кто отказался от контрактов, неизвестна.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования возобновили попытки прорыва российской границы на курском направлении, используя переброшенные резервы. Эксперты отмечают, что подобные действия украинской стороны преследуют несколько целей, включая создание информационного повода для западных спонсоров, отвлечение российских сил от основных направлений наступления, а также проверку оборонительных рубежей на границе.