Иностранца, подозреваемого в обороте прекурсоров наркотических средств, задержали в Подольске

Сотрудники полиции задержали в городском округе Подольск двадцатиоднолетнего гражданина одной из стран Прибалтики, которого подозревают в незаконном обороте прекурсоров наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленнику в мессенджере неизвестный предложил заняться производством наркотиков. Мужчина согласился и по указанию куратора приехал в Россию, арендовал частный дом в деревне Северово, в котором организовал лабораторию по синтезированию запрещенных веществ. Все необходимое он получал через тайники-закладки.

Согласно проведенной экспертизе, жидкость объемом более двадцати трех литров, находившаяся в канистрах в доме, содержит прекурсор, используемый для синтеза наркотиков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.3 УК РФ.

Накануне стало известно, что мужчина погиб под колесами электрички в Хотьково.