В Крыму задержали мужчину за призывы к разрушению Крымского моста

Согласно заявлению пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, в Крыму был задержан местный житель, распространявший в сети Интернет призывы к разрушению Крымского моста.

По данным ведомства, задержанный, 52-летний мужчина из поселка Советский, активно участвовал в украинских онлайн-группах, где публиковались материалы, направленные против России, разжигающие русофобию и дискредитирующие российскую армию.

В одном из этих чатов задержанный оставил сообщения, содержащие прямые призывы к уничтожению Крымского моста, отмечается в официальном сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала группу мошенников, использующих сим-боксы.