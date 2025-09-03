Инспектор ДПС в Иркутской области выстрелил водителю в голову

В Иркутской области сотрудник дорожной полиции произвел выстрел в голову молодому водителю, 20 лет, во время преследования, как сообщил телеграм-канал Babr Mash.

Согласно информации канала, патруль заметил водителя, совершавшего опасные маневры, в поселке Чунский. Полицейские неоднократно требовали от нарушителя остановиться, но тот проигнорировал их требования.

После нескольких улиц погони «лихача» удалось настичь и заблокировать. Молодой человек попытался оказать сопротивление и скрыться с места происшествия. В этот момент полицейский допустил случайный выстрел, ранив мужчину в голову.

В настоящее время ведется расследование инцидента, а пострадавший находится в отделении интенсивной терапии.

