На Сахалине священника застрелили при установке креста

Иеромонах Димитрий (Луговской) погиб на Сахалине в результате случайного выстрела из ружья, которое его спутник взял для защиты от медведей во время установки поклонного креста в лесу. Об этом сообщает MK.RU.

Трагический инцидент произошел в Макаровском районе Сахалинской области 30 августа. Иеромонах Димитрий (Луговской), настоятель храма иконы Божией Матери Донская в городе Макарове, вместе со спутником отправился в лес для установки поклонного креста. Спутник священника взял с собой ружье для защиты от диких животных, которые нередко встречаются в этой местности.

По предварительной информации, произошел несчастный случай — оружие непреднамеренно выстрелило. Пуля смертельно ранила 54-летнего священника. Следственные органы Сахалинской области проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отец Димитрий посвятил служению на Сахалине три десятилетия и был одним из самых уважаемых и опытных священнослужителей Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Его гибель стала тяжелой утратой для всей епархии и верующих.

