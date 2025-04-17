Российская ПВО сбила 71 украинский беспилотник за ночь
Минобороны: силы ПВО уничтожили 71 БПЛА над Россией
Фото: [flickr.com]
В ночь на 17 апреля дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 71 украинский беспилотник авиационного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, большая часть дронов, а именно 49 единиц, была сбита над Курской областью. Также семь беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы над территорией Орловской области и еще семь — над Рязанской.
Кроме того, четыре БПЛА были сбиты в небе над Брянской областью, три — над Владимирской и один — над Тульской.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ивановскую область БПЛА из Сумской области.