Инспекторы ГИБДД задержали в Свердловской области нетрезвого водителя с семью детьми в салоне

На Урале задержан нетрезвый водитель, который создал реальную угрозу для жизни восьми человек, включая семерых детей. Инцидент произошел в Белоярском районе Свердловской области, где инспекторы ГИБДД остановили перегруженную «десятку», передает портал E1.RU.

В салоне автомобиля, рассчитанного на пять мест, помимо самого водителя находились женщина и семеро детей. Как выяснилось, ни об одном детском удерживающем устройстве речи не шло — пассажиры были размещены с грубыми нарушениями правил безопасности.

В ГИБДД по Свердловской области пояснили, что за рулем находился знакомый семьи, предложивший подвезти их до соседнего населенного пункта. Женщина с детьми согласилась на опасную поездку, проигнорировав как состояние водителя, так и очевидные нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

Результаты медицинского освидетельствования шокировали даже опытных инспекторов: в выдыхаемом воздухе водителя обнаружили 0,697 мг/л алкоголя. Дополнительную остроту ситуации придает то, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и на момент задержания вообще не имел действующего водительского удостоверения.

На нарушителя составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. В ведомстве также сообщили, что учитывая повторность нарушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку.

