Инструкторы с Украины отправились в Британию обучать военных противодействию БПЛА РФ
Times: украинские инструкторы обучат британских военных противодействию БПЛА РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Инструкторы с Украины были отправлены в Британию, чтобы обучать британских военных управлению дронами и тактике борьбы по защите от российских беспилотников. Об этом пишет издание Times.
В статье указано, что Киев направил своих инструкторов по дронам тайно, чтобы обучить британских военных новейшей тактике по борьбе с БПЛА, применению российских дронов на поле боя, да и в целом лучше подготовиться к конфликту.
Стало известно, что обучение британских военных проходит в рамках программы подготовки украинских военных Interflex, которая была запущена в 2022 году и является самой крупной программой военной подготовки в Британии со времен Второй мировой войны.
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