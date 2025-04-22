Инструкторы с Украины отправились в Британию обучать военных противодействию БПЛА РФ

Инструкторы с Украины были отправлены в Британию, чтобы обучать британских военных управлению дронами и тактике борьбы по защите от российских беспилотников. Об этом пишет издание Times.

В статье указано, что Киев направил своих инструкторов по дронам тайно, чтобы обучить британских военных новейшей тактике по борьбе с БПЛА, применению российских дронов на поле боя, да и в целом лучше подготовиться к конфликту.

Стало известно, что обучение британских военных проходит в рамках программы подготовки украинских военных Interflex, которая была запущена в 2022 году и является самой крупной программой военной подготовки в Британии со времен Второй мировой войны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов к любым переговорам с Россией.