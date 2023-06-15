«Интенсивность применения БПЛА будет возрастать»: профессор не удивился атакам дронов в Крыму

Прошедшей ночью над Крымом взлетели девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), шесть из которых были сбиты, и еще три – заглушены. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов в соцсетях.

Профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, специалист в области права Артемий Рожнов, комментируя эту ситуацию, отметил, что участившиеся атаки украинских беспилотников не должны вызывать удивления.

«Напротив, есть основания полагать, что интенсивность применения БПЛА будет только возрастать. Удары БПЛА по территории России преследуют сугубо военную цель: уничтожение или повреждение нашей военной техники, объектов военного снабжения и так далее», – уточнил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по его словам, подобные акции призваны посеять панику среди населения России.

Не менее важна и медийная, информационная составляющая таких ударов, которые призваны продемонстрировать всему миру якобы военную слабость России», – продолжил собеседник.

Но в целом, по его словам, все это больше похоже на работу украинской разведки, направленной на разгон истерии.

«России удается с этими атаками справляться», — подытожил Рожнов.

Ранее Путин поручил кабинету министров интегрировать беспилотники в воздушное пространство России.