Интерпол прекратил поиски предпринимателя, обвиняемого в растрате средств РЖД

Бизнесмен Вячеслав Шеянов обвинялся в том, что совместно с должностными лицами из компании «РЖД» растратил 330 миллионов рублей. Международная полиция приостановила его поиски.

Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Российские правоохранители подали запрос на международный розыск Вячеслава Шеянова еще в прошлом году. С тех пор он был внесен в базу данных Интерпола. Следствие считало, что предприниматель совместно со своими подельниками растратил 33 миллиона рублей, которые компанией были выделены на строительство мехпрачечной в Екатеринбурге. Оказалось, что его розыск был приостановлен.

«Интерпол приостановил розыск российского бизнесмена Вячеслава Шеянова, заблокировав его личные данные в своей базе», - сообщили журналисты.

Розыски бизнесмена были прекращены после обращения в Интерпол адвоката подозреваемого. Международная полиция решила проверить обоснованность уголовного преследования Шеянова.

Ранее сообщалось, что Аргентина выдала России женщину-риэлтора, которую обвинили в хищении у клиентов 150 миллионов рублей. Злоумышленница решила отсидеться за границей, но этот план не сработал.