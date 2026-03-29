Инцидент на станции Хованщина: хозяйственный поезд сошел с путей

В Рузаевском районе Мордовии на станции Хованщина Куйбышевской железной дороги произошел сход четырех вагонов хозяйственного поезда. Инцидент случился 28 марта в 19:45 во время проведения маневровых работ.

Как сообщили в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги, в результате происшествия никто не пострадал. На место оперативно выдвинулся восстановительный поезд со станции Рузаевка для ликвидации последствий схода и возвращения вагонов на рельсы.

Движение по станции Хованщина не прерывается. Для обеспечения пропуска пассажирских поездов на время проведения восстановительных работ организовано движение по одному пути в реверсивном режиме. Железнодорожники приступили к устранению последствий инцидента.

