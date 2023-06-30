«Инвалидом на всю жизнь останется»: у рабочего оторвало руку в аварии на стройке

Рабочему оторвало руку при обрушении строительных лесов на улице Конструктора Лукина в Зеленограде, сообщает телеканал «360» со ссылкой на анонимный источник.

Также из-за происшествия пострадал еще один человек, у него скальпированная рана головы и перелом лицевой кости. Всех забрала скорая помощь.

По данным журналистов, на стройке рухнул груз со строительного крана весом в несколько тонн, произошло обрушение на площади 12 квадратных метров.

«Никакой техники безопасности. Безумно жаль пострадавших людей»; «Человек же инвалидом на всю жизнь останется»; «Надеюсь, проведут проверку и найдут виноватых. Может быть, техника была неисправная, раз груз упал», — прокомментировали новость пользователи социальных сетей.

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