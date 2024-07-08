Инженер частной фирмы украл из офиса видеокарты стоимостью свыше двух миллионов рублей
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Житель Мытищ подозревается в хищении двадцати видеокарт из офиса частной компании, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
О хищениях в полицию сообщил представитель организации. Сумма ущерба превысила два миллиона рублей.
Подозреваемым стал 31-летний инженер этой компании. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в центральном аппарате СК РФ поручили возбудить дело по факту мошенничества в отношении многодетной девушки-сироты из Ногинска.