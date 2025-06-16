Иран готовится к нанесению мощного удара по Израилю в ближайшее время

Иранские военные уже подготовились нанести массированный удар по израильской территории. Об этом сообщило агентство Fars.

Издание сослалось на заявление, сделанное неким высокопоставленным представителем иранской службы безопасности. Он утверждает, что при подготовке нового удара были учтены все ошибки, сделанные при предыдущем ответе Израилю.

«Иран готовится к очень большому удару после первой неудачи», — указал он журналистам.

По некоторым данным, ответный удар может быть нанесен уже через несколько часов.

Ранее сообщалось, что власти Ирана предупредили три страны о последствиях поддержки атак Израиля. Речь идет о США, Франции и Великобритании. В Тегеране пригрозили ударом по судам этих государств в Персидском заливе в случае, если они продолжат помогать реализовывать атаки Тель-Авива по иранской территории. Также в Иране заверили, что подобные ответы будут даны и в отношении других стран, участвующих в поддержке Израиля.