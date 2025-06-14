Иран предупредил три страны о последствиях поддержки Израиля

Власти Ирана предупредили три страны о последствиях поддержки атак Израиля, пишет агентство Mehr. Речь идет о США, Франции и Великобритании.

Отмечается, что в Тегеране пригрозили ударом по судам этих государств в Персидском заливе в случае, если они продолжат помогать реализовывать атаки Тель-Авива по иранской территории. Также в Иране заверили, что подобные ответы будут даны и в отношении других стран, участвующих в поддержке Израиля.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи связался с представителями Франции и Британии, чтобы обсудить обострение конфликта с Израилем.

Кроме того, Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало посла Швейцарии, представляющего интересы США.

Напомним, 13 июня Израиль осуществил атаку по иранской инфраструктуре, используемой для реализации ядерной программы. Тель-Авив прозвал эту операцию «Восходящий лев».

В ответ на эти действия Иран выпустил порядка 2 тыс. ракет в сторону израильского государства, в результате чего был практически полностью разрушен город Ришон-ле-Ционе.

Ранее российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана в Азербайджан на фоне обострения конфликта с Израилем.