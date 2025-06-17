Иран начал новую волну массированных ударов по Израилю

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает о начале очередной волны ракетных и дроновых атак по территории Израиля. Это ответный удар Тегерана после недавних событий в регионе.

По сведениям иранских журналистов, Тегеран запустил серию ракет на Израиль. Пока неизвестно, насколько успешно сработал «Железный купол», который уже несколько дней пытается держать оборону, но не справляется с обилием ударов со стороны Ирана.

В канале Tasnimnews публикует видео запуска ракет, утверждая, что его совершают с территории Ирана в сторону Израиля.

«Несколько минут назад началась новая волна атак беспилотников и ракет Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции по целям на оккупированных территориях», — сообщается в телеграм-канале Tasnim.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня израильские военные начали масштабную операцию против стратегических объектов Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, действия направлены на срыв иранской ядерной программы, которая, по данным разведки, вышла на завершающую стадию. Целями стали не только ядерные объекты, но и ключевые военные инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что политолог Евстафьев назвал провальным блицкриг Израиля против Ирана.