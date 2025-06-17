В России раскрыли тайные планы Израиля против Ирана

Политолог Дмитрий Евстафьев в интервью RT разобрал эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, выделив три ключевых аспекта.

Несмотря на мощный удар по Ирану, Израилю не удалось добиться быстрого политического результата. По словам Евстафьева, частичная дезорганизация военного управления есть, но блицкрига не получилось. По его мнению, Израиль и, вероятно, Великобритания перейдут к «программе-минимум»: ударам по ядерной программе Ирана и давлению, чтобы Тегеран отказался от активных действий против Израиля.

Шансы на прямое участие США в конфликте выросли, считает Евстафьев. Причина — провал ближневосточных планов Дональда Трампа.

«Очевидно, что мы входим в период тотального взаимного недоверия, когда словам другого даже уважаемого политического деятеля верить будут все меньше и меньше. И здесь виновником, безусловно, является Дональд Трамп, которого использовали в качестве прикрытия для подготовки террористических и ударно-диверсионных действий против руководства Ирана», — заявил он.

Ситуация остается напряженной, а ее развитие теперь зависит от того, удастся ли сторонам избежать дальнейшей эскалации.

Ранее эксперт предположил, что Израиль и США приготовили для верховного лидера Ирана.