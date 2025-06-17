Иран нанес удар по штаб-квартире «Моссада»: последствия сняли на видео

После того, как иранская армия нанесла удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», над объектом стали подниматься клубы густого черного дыма. Сообщение о ракетном ударе появилось в газете Etemad.

«Моссад» в Израиле занимается внешней разведкой, эта спецслужба является одной из трех основных в стране. По штаб-квартире этого ведомства был нанесен удар со стороны Ирана.

«Здание МОССАДа в Герцлии подверглось ракетному удару», — указали журналисты.

После этого очевидцы удара стали выкладывать фото и видео последствий. На них видно, что над зданием стал подниматься очень густой черный дым. По сообщению иранских военных, при ударах по израильской территории были задействованы сотни беспилотников, ракеты и другое «передовое» оружие.

Ранее сообщалось, что в Иране завершилась громкая история, связанная с агентом «Моссада» Исмаилом Фекри, который был осужден за шпионаж. Он передавал секретные данные об Иране двум офицерам израильской разведки. В итоге смертный приговор в отношении агента был утвержден Верховным судом Ирана.