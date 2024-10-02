Иран подготовил «сотни ракет» на случай реакции Израиля или США на обстрелы

Иранское военное руководство подготовило «сотни ракет» на случай возможной реакции со стороны Израиля или США на ракетные обстрелы, осуществляемые исламской республикой. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух источников в Корпусе стражей исламской революции.

Согласно информации издания, данные ракеты находятся в распоряжении страны и размещены вдоль ее западных границ.

Аналитики отмечают, что подобные угрозы могут привести к дальнейшему увеличению военной активности как со стороны Израиля, так и со стороны Соединенных Штатов.

Иранские военные эксперты утверждают, что наличие ракетного арсенала демонстрирует решимость Тегерана защищаться перед лицом потенциальной агрессии.

Ранее сообщалось, что французские вооруженные силы участвовали в защите Израиля от нападения Ирана.