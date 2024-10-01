Shafaqna и Tasnim заявили об уничтожении Ираном авиабазы и F-35 Израиля

Иранские СМИ Shafaqna и Tasnim сообщают об уничтожении 20 самолетов F-35 Израиля, а также разрушительном ударе по авиабазе «Неватим» в пустыне Негев.

Иранские СМИ называют американскую авиабазу «Неватим» террористическим объектом, по которому был нанесен точечный ракетный удар. В материалах указали, что военная точка была уничтожена. Израиль со своей стороны не публиковал информации о последствиях удара, в том числе и жертвах.

Также иранские силы, если верить источникам, уничтожили более 20 истребителей F-35.

Напомним, на территории Израиля звучат сирены ракетной опасности. Иран массово запускает ракеты, работает ПВО системы «Железный купол».

Ранее сообщалось о целях Ирана в массированных атаках на Израиль.