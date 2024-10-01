СМИ: Иран выпустил по Израилю более 400 баллистических ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и ряда израильских СМИ, в том числе JPost, на фоне воздушной тревоги, объявленной в Тель-Авив и Иерусалиме, Израиль подвергся массированной ракетной атаке.

По данным израильских СМИ, в рамках первой волны по Израилю было выпущено свыше 400 ракет. В скором времени Иран, как полагают в ЦАХАЛ, может атаковать территории Израиля вновь. О пострадавших и жертвах пока информации нет.

Силы ПВО Израиля отражают ракетные атаки. Жители Израиля сообщают, что звуки взрывов слышны в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что котировки на нефть изменились на фоне готовящейся атаки Ирана на Израиль.