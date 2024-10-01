Нефть растет в цене из-за сообщения о готовящемся ударе Ирана по Израилю

Во вторник, 1 октября, мировые цены на нефть выросли до №3, а Brent почти до 74 долларов за баррель, после информации о готовящемся ударе Ирана по Израилю. Об этом сообщает издание «Прайм».

Так, в моменте стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,71% или до 73,64 доллара за баррель, а цена ноябрьских фьючерсов на WTI увеличилась на 2,93% до 70,17 долларов.

Ранее сообщалось о том, что США предупредили Израиль о готовности Ирана нанести удар с воздуха. При этом американцы «пообещали» Тегерану тяжелые последствия подобной агрессии.