Иранские военные пригрозили Израилю ответным ударом за атаку посольства в Дамаске

Армия Израиля получит сильный удар в ответ на ее атаку дипломатического здания, которое находится в столице Сирии. Такое заявление сделал глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиян. Его слова привел ТАСС .

Из-за удара, который израильские войска нанесли по иранскому посольству в Дамаске, погибли 13 человек. Среди них – два генерала из Корпуса стражей исламской революции. Мохаммад Реза Аштиян пообещал месть за это нападение.

«Израиль получит сильный удар за убийство иранских советников в Сирии», - предупредил министр.

Он добавил, что палестинцы обязательно одержат победу в ведущихся боевых действиях. Их в борьбе поддерживают не только в регионе, но и по всему миру.

Ранее появились сообщения о нападении пиратов на иранское рыболовецкое судно. Его отбили индийские моряки, которые откликнулись на призыв о помощи. Два боевых корабля в кратчайший срок пришли на выручку и освободили рыбаков.