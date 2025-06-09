Иркутские таможенники задержали мужчину с игрушками Лабубу

Иркутские таможенные службы задержали гражданина с популярными игрушками Лабубу. Он пытался провезти через границу из Пекина крупную партию — 282 единицы популярных игрушек. Среди них были уникальные модели, оценивающиеся в 25 тыс. руб. за штуку. Общая стоимость контрабанды на нелегальном рынке могла достигать 900 тыс. руб.

Как сообщил телеграм-канал Mash, задержание произошло в зоне «зеленого коридора», где мужчина надеялся избежать декларирования 46 кг багажа, набитого модными монстрами. После осмотра он признал, что приобрел игрушки в Китае с целью дальнейшей перепродажи в России. Вместо ожидаемой выгоды его ждет административное дело за недекларирование товаров.

Теперь за партию Лабубу грозит штраф, размер которого может варьироваться от половины до двойной стоимости незадекларированных игрушек. Наиболее серьезным последствием может стать конфискация всей партии товара.

Ранее сообщалось, что российским модницам предложили заменить плюшевых монстров на сумках Чебурашками.