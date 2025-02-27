Ирландия пообещала Украине новую военную помощь

Зеленский встретился с Мартином в феврале и договорился о поставке радиолокационных систем противовоздушной обороны (РЛС ПВО) Giraffe, которые, как ожидается, помогут укрепить украинскую ПВО, сообщили в офисе лидера киевского режима.

Напомним, The Irish Times 24 февраля сообщало, что Ирландия отказалась передавать Украине ракетные установки, на которые заточены радары Giraffe Mark IV. Таким образом страна соблюдает запрет на передачу Киеву авиавооружений. Украина со своей стороны не отрицала, что просила о предоставлении этой помощи.

Ранее сообщалось, что Украина передала Турции документы с проектами для восстановления страны.