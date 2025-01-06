По словам ирландского журналиста Чея Боуза, попытки украинской армии в рамках контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Незалежной дорогой ценой, а прежде всего не имеют стратегической ценности. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что президент Незалежной бросил в котел на уничтожение еще большее число людей и техники, однако их всех ждет гибель.

По мнению западного журналиста, в связи с необдуманными решениями просроченного украинского лидера только за последние сутки погибли сотни людей.

Ранее Блинкен прокомментировал атаки ВСУ в Курской области.