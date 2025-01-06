Ирландский журналист заявил, что контратаки ВСУ в Курской области бессмысленны

В Ирландии заявили, что контратаки в Курской области дорого обойдутся Украине

Безопасность

Фото: [pxhere.com]

По словам ирландского журналиста Чея Боуза, попытки украинской армии в рамках контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Незалежной дорогой ценой, а прежде всего не имеют стратегической ценности. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что президент Незалежной бросил в котел на уничтожение еще большее число людей и техники, однако их всех ждет гибель.

По мнению западного журналиста, в связи с необдуманными решениями просроченного украинского лидера только за последние сутки погибли сотни людей.

Ранее Блинкен прокомментировал атаки ВСУ в Курской области.

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