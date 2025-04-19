Во всей Абхазии пропало электричество из-за аварии в Грузии

В Грузии произошла поломка в энергосистеме, и по этой причине оказалась обесточенной вся Республика Абхазия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное компанией «Черноморэнерго».

К экстренному прекращению подачи электричества привела авария, которая произошла на территории Грузии. Там произошло ЧП в энергосистеме страны.

«В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена», — указали журналистам.

Ранее появилось сообщение, что жителям Абхазии начали выдавать российские водительские удостоверения. Его получают по упрощенной схеме те, кто имеет гражданство РФ. При этом еще действительное абхазское водительское удостоверение оставляют на руках у водителя.