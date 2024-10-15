Испанская полиция конфисковала 13 тонн химпродуктов, отправлявшихся в Россию

Национальная полиция Испании объявила о том, что в порту Барселоны было изъято 13 тонн химпродуктов, предполагаемых для поставки в РФ. Это сообщение появилось на официальной странице ведомства в социальных сетях.

«В ходе совместной операции с Налоговым управлением была перехвачена партия из 13 тыс. кг химикатов, предназначавшихся для России», — говорится в сообщении.

Четыре человека были задержаны, их подозревают в контрабанде товаров, находящихся под запретом.

Правоохранительные органы установили, что задержанные управляли компанией, созданной с целью обхода санкционных мер против России.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области задержали машину с 700 кг сникерсов под видом майонеза.