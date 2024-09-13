В Калининградской области задержали машину с 700 кг сникерсов под видом майонеза

На границе между Россией и Литвой остановили грузовик, в котором обнаружилось значительное количество незарегистрированных сладостей. Об этом сообщила Калининградская областная таможня.

Водитель на автомобиле марки Man с полуприцепом прибыл в регион из Московской области.

Согласно документам, россиянин перевозил майонез, но при проверке в грузовике были найдены 700 кг батончиков Snickers, которые не были заявлены владельцем транспортного средства.

«Товар (48 коробок со сникерсами) задержан и помещен в камеру вещественных доказательств. По факту незаконного ввоза товара возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ», — сообщили представители таможни.

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали более чем на 3 млн руб. за попытку провоза 19 кг пиявок в Турцию.