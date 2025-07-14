Испанская полиция задержала женщину за поцелуй маленького ребенка

В Испании задержали женщину после того, как она поцеловала чужого маленького ребенка, не получив разрешения от матери. Об этом сообщила местная газета «20 Minutos».

Инцидент произошел в парке Ареналь в Бильбао. Мать гуляла с годовалым малышом, когда к ним приблизилась незнакомка. Без каких-либо слов она схватила ребенка и поцеловала в губы. Прибывшие по вызову сотрудники муниципальной полиции оперативно задержали подозреваемую недалеко от места происшествия, все еще в пределах парка.

Задержанную доставили в местный участок полиции, где провели допрос. Ей предъявлены обвинения в сексуальном насилии. По данным прессы, правоохранительные органы рассматривают данный инцидент как представляющий угрозу и нарушающий неприкосновенность личного пространства несовершеннолетнего. В настоящее время продолжается расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Испании во время знаменитого забега с быками пострадали восемь человек.