Украинка сняла ритуальное убийство дочери на камеру

В городе Калуш, расположенном в Ивано-Франковской области Украины, произошло ужасное событие: 32-летняя женщина подозревается в убийстве своей трехлетней дочери. Об этом сообщили в местном отделении полиции.

Соседи подняли тревогу, услышав душераздирающие крики и плач из квартиры. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили бездыханное тело девочки. Мать, находящаяся рядом с телом ребенка, не смогла дать внятных объяснений случившемуся.

Согласно информации, полученной от местных жителей, есть предположения, что женщина совершила ритуальное убийство. Утверждается, что она принуждала дочь к чтению текстов, якобы предназначенных для изгнания нечистой силы, а затем утопила ее в ванной.

По предварительным данным, весь процесс был зафиксирован на видео. Перед трагическим исходом девочка была облачена в белое платье и украшена венком.

В правоохранительных органах подчеркивают, что женщина не наблюдалась у психиатра. По словам ее бывшего сокурсника, ее психическое состояние ухудшилось в период обучения. В университете циркулировали разговоры о ее странном и неадекватном поведении.

В социальных сетях была обнародована переписка, предположительно между матерью и отцом девочки, в которой она упоминает о «мести за издевательства дьявола». В настоящее время подлинность данной переписки не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске арестовали женщину, которая задушила свою 5-летнюю дочь.