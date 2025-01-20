Тот момент, когда на Западе дали разрешение Киеву наносить удары по российской территории ракетами ATACMS, можно уже считать началом третьей мировой войны. Так считает издание Rebelion, которое выходит в Испании.

Автор статьи считает, что разрешение ВСУ бить ракетами западного производства по РФ было ошибкой. Страны НАТО не должны были давать разрешения на такой шаг.

«Третья мировая война началась, когда президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами большой дальности по России», — указал журналист.

Он добавил, что обмен ракетными ударами постепенно приведет к конфронтации, в нее окажутся втянуты другие государства. Со временем эскалация достигнет применения ядерных вооружений.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по Белгородской области сразу шестью ракетами ATACMS. Все боеприпасы были перехвачены дежурными средствами ПВО, за счет этого на российской территории не было отмечено ни жертв, ни разрушений.